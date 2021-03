Elisa Carrió explicó por qué no fue a la presentación del libro de Mauricio Macri

Elisa Carrió, una de las ausencias más notorias en la presentación de "Primer tiempo"

Este jueves, Mauricio Macri presentó su libro “Primer tiempo”, en el que repasa sus cuatros años al frente del Gobierno nacional (2015-2019). El lanzamiento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de más de 700 invitados, en su mayoría dirigentes del ámbito político. Sin embargo, hubo una ausencia notoria: Elisa Carrió.

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Mario Negri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Martín Lousteau, entre otros, fueron algunos de los referentes de Juntos por el Cambio que acompañaron al ex Presidente en el evento. Incluso se produjo la reaparición de algunos miembros del Gobierno anterior que desde hace rato no se mostraban en público, como por ejemplo Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Gabriela Michetti. Pero Carrió ya había avisado que no iba a concurrir.

Y una vez finalizada la presentación, la ex diputada y cofundadora de la coalición Cambiemos, explicó sus razones a través de su cuenta oficial de Twitter. “Lamento no haber estado en la presentación del libro #PrimerTiempo de @mauriciomacri , por ser una persona de alto riesgo. Le mando un beso grande” , publicó.

Mauricio Macri presentó su primer libro en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires

A pesar de que Carrió había manifestado que se retiraría de la actividad política, la líder de la Coalición Cívica anunció recientemente que se presentará nuevamente como candidata para ocupar una banca en la Cámara de Diputados y, luego, también aseguró que está dispuesta a luchar para ser la próxima gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

“Estoy dispuesta a ser candidata a gobernadora”, afirmó Lilita, al ser entrevistada en febrero en Radio Mitre.

Así, luego de pasar un 2020 recluida en su casa de Exaltación de la Cruz, con esporádicas presentaciones públicas, Carrió decidió este año levantar el perfil y anunció que se reuniría con intendentes radicales y con la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

“Lo importante es lograr la unidad de Juntos por el Cambio. Se está trabajando muy bien en la Provincia entre las tres fuerzas y se está logrando una unidad muy fértil”, admitió Carrió en su rol de armadora política.

A pesar de sus aspiraciones personales para ponerse al frente de la provincia más importante del país, también se mostró dispuesta a dar un paso al costado de ser necesario: “A lo mejor, hay un candidato mejor que yo en la provincia o candidatos que midan más y puedan hacer una mejor campaña”.

En ese sentido, aclaró que la posibilidad de arrancar con su campaña política para posicionarse como candidata a gobernadora dependerá de dos cuestiones: del avance de la campaña de vacunación y su estado de salud. Las mismas razones que esgrimió este jueves tras no acudir a la presentación del libro de Macri.

“Estoy dispuesta a ser candidata a gobernadora”, afirmó Lilita el mes pasado en una entrevista radial

Por su parte, en ese evento el ex Presidente envió un mensaje a la tropa de Juntos por el Cambio: “Somos el cambio o no somos nada, ese es nuestro motor”.

Y agregó: “Nosotros somos los que representamos a millones que tienen la convicción de que pueden ser mejores y aceptan el desafío de superarse. Ser el cambio significa trabajar en equipo, gestionar y siempre pensar para qué estamos acá”.

En sintonía con esto, el ex mandatario afirmó: “Sé que es un momento en que estamos focalizados en defender la república y las libertades. Busco que el aporte vaya a reivindicar esos dos pilares por lo que estamos acá: para ayudar a que la gente viva mejor, y el como que es aceptando desafiar al status quo”.

El ex jefe de Gobierno había comenzado con una chicana al kirchnerismo: “Este es mi primer libro, pero estoy pensando en una zaga, entre tiempo, segundo tiempo, alargue, penales. Es que el kirchnerismo me hace tanta publicidad de mi libro que voy a hacer más”.

Seguí leyendo