Alberto Fernández se refirió al ataque en Chubut: “Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras y llevamos vacunas”

Incidentes en la llegada de Alberto Fernandez a Chubut





El presidente Alberto Fernández se refirió por primera vez al ataque que lo tuvo como protagonista el sábado cuando recorría las zonas afectadas por los incendios forestales en Chubut.

“ Estamos para ayudar, el resto no importa, el resto es anécdota. Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente ”, aseguró el jefe de Estado al encabezar un acto por las primeras mil obras realizadas durante su gestión.

El sábado 13 de marzo, el presidente Alberto Fernández fue atacado luego de aterrizar en el sur. La comitiva estaba compuesta por la primera dama, Fabiola Yañez, los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Los ataques se registraron en las inmediaciones del centro de operaciones de Lago Puelo. Por los incidentes, se canceló una conferencia de prensa que se iba a realizar en la escuela provincial 108, ubicada a metros del municipio de Lago Puelo.

Esta mañana, detuvieron a seis personas por el ataque y el fiscal general de Chubut aseguró que la investigación está avanzada.

“Soy el presidente que más desea que las diferencias entre nosotros no nos dividan. Vivamos con diferencias, pero que las diferentes ideas, diferentes posturas, diferentes miradas, no nos enfrenten. Lo que necesitamos es tirar todos para el miso lado”, planteó Fernández este lunes.

Y agregó: “Cuando algunos gritan, se equivocan, me hacen mas fuerte, más me convencen que este es el camino que debo seguir y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos la oportunidad de ponernos de pie y de salir, de pasar este tiempo ingrato de la pandemia que tanto dolor nos ha causado”.





El presidente Alberto Fernández encabezó un acto





Durante su discurso, el jefe de Estado también se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri. “¡Cuánto nos posterga esa deuda en la que nos han metido! Ahora todos están ansiosos porque arreglemos y yo también lo estoy, pero no vamos a arreglar a costa de los argentinos. Cuando digo estas cosas, no las digo para generar divisiones, las digo para que tengamos memoria y no repitamos más semejante historia”, suscribió.

En el acto realizado este mediodía, Fernández puso en marcha el Instituto Superior de Formación Docente Nº41 que se encuentra en la localidad de Adrogué, del municipio del sur del conurbano bonaerense. Estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente local Mariano Cascallares, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El jefe de Estado se comunicó además con gobernadores y autoridades de distintos puntos del país donde las obras ya fueron finalizadas.