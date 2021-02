El CARI, entre los mejores “think tanks” de la región

Ex presidente del CARI, Adalberto Rodríguez Giavarini, y actual titular, José Octavio Bordón. "Es nuestro abrazo Balbín-Perón", dicen en el CARI.





El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) se ubicó en el tercer puesto entre las mejores usinas de pensamiento de la región, en tanto el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) quedó en el cuarto puesto.

La información se desprende del ranking Go To Think Index Report, un reporte que elabora el Programa de Think Tanks y Sociedad Civil de la Universidad de Pensilvania , elaborado con la participación de 449992 expertos.

“El CARI volvió a consagrarse como el primer think tank de Hispanoamérica al liderar las tablas de las mejores usinas de pensamiento del mundo que incluyen a los Estados Unidos (puesto 37°), las que no incluyen a ese país (35°), así como entre los tres mejores think tanks de la región, en el tercer puesto”, dijo la entidad en un comunicado de prensa. También obtuvo los primeros lugares de la Argentina en las categorías de Defensa (52°), Política Exterior y Relaciones Internacionales (27°), Desarrollo Internacional (47°, Economía Internacional (44°) y aquéllos que operan con menos de 5 millones de dólares al año (11°).

El CARI tiene más de 40 años de trayectoria y es el único miembro argentino del “Council of Councils”, una iniciativa del Council for Foreign Relations, que incluye a 26 de los principales think tanks de política exterior, en su mayoría miembros del G20.

“Es muy positivo que la Argentina continúe como el primer país de América Latina en la producción de ideas y conocimiento. Este dato, que no es menor, vale analizarlo con la perspectiva del compromiso, muchas veces ad honorem de los investigadores de todo el país, que ponen su tiempo y dedicación en un país mejor”, dijo el recientemente designado titular del CARI, José Octavio Bordón, ex embajador en los Estados Unidos y Chile.

En efecto, la Argentina lidera América latina con sus “tanques de pensamiento”, porque -pese a la crisis- se registró actividad en 262 think tank s nacionales, tan solo uno menos que en Alemania. El informe reveló que la región de América Central y Sudamérica representa el 5% de los think tanks del mundo, porcentaje que alcanza el 45% si se suma la región norteamericana.

El CIPPEC, por su lado, repitió al igual que las últimas tres ediciones el reconocimiento al mejor think tank de la Argentina en Política Económica (22° del ranking total) y en Política Social (12°) y obtuvo por primera vez el puesto número uno también en la Argentina en Transparencia y Buen Gobierno (63°). También obtuvo el primer puesto en las categorías Mejor Conferencia, Mejor Investigación Transdisciplinaria, Mejor uso de Internet y Mejor uso de Medios de Comunicación, entre otras.

Julia Pomares, directora ejecutiva del CIPPEC

Julia Pomares, por su lado, directora ejecutiva de CIPPEC, resaltó el rol de los centros de política pública en un año extraordinario por la pandemia, la crisis sanitaria y la caída de la actividad económica en todo el mundo. “Nuestras institucionales tuvieron que duplicar sus esfuerzos y creatividad para aportar nuevas ideas y soluciones a problemas que hasta 2020 parecían distópicos. Más aún en regiones como la nuestra, con debilidades estructurales y desigualdades preexistentes”, dijo.

La presentación del ranking fue la primera edición virtual de los 15 años de historial del Programa de Think Tanks de la Sociedad Civil de la Universidad de Pensilvania y reunió a más de 430 organizaciones del mundo.

