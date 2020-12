Duro cruce entre Miguel Angel Pichetto y Juan Grabois por el pobrismo y el rol del Gobierno en la pandemia

El ex senador y actual Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y el dirigente social Juan Grabois protagonizaron este lunes por la noche una acalorada discusión por el rol del Gobierno frente a la pandemia del coronavirus, que derivó en acusaciones cruzadas por los cargos en el Estado y la usurpación de terrenos.

Todo sucedió en el programa Verdad Consecuencia, que conducen las periodistas Luciana Geuna y María Eugenia Duffard por la pantalla de TN, que tuvo como invitado en el estudio al aliado de Juntos por el Cambio, convocado para hablar sobre la inminente llegada de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19.

“Creo que si no están cumplidos los requisitos de la tercera fase (de experimentación) y no tiene los avales técnicos pertinentes de los organismos pertinentes, no hay que vacunar a nadie, si no hay garantías”, opinó al respecto Pichetto.

En un momento de la transmisión se sumó a la conversación, de forma remota, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien pidió “tener buena leche” porque esta “es una situación muy grave en todo el mundo”.

“Cuando me enojo con Alberto (Fernández), escucho a personas como el ex ultra kirchnerista Pichetto y se me pasa porque se nota tanto el deseo que tiene de que le vaya mal al Gobierno y al país por sus especulaciones pequeñitas que me da más fuerzas para apoyar al Presidente” , manifestó Grabois.

El dirigente social chicaneó al ex senador por su pasado en el kirchnerismo (Franco Fafasuli)

Inmediatamente, el ex senador respondió a las críticas de su interlocutor y aclaró que él no fue “ultra kirchnerista ni un usurpador de tierras”, y aseguró que se ha ”expresado con total tipo de buena fe” sobre el tema de la Sputnik V.

“Dije, claramente, sin ningún tipo de mala leche, que espero que la vacuna rusa funcione y que tenga los controles respectivos para que la gente se la pueda dar con tranquilidad. Lo que le pedí al Gobierno es que explique por qué no se avanzó con la de Pfizer ¿Me queres decir dónde está la mala intención de parte mía?”, agregó.

A su turno, el dirigente social sostuvo que las autoridades rusas ya informaron que “se subsanó” el problema de que esta dosis no estaba probada en mayores de 60 años, y remarcó que “no se juega con el miedo y el dolor de la gente, mucho menos en esta situación”.

“La gente puede opinar, pero las personas como vos, que están acostumbradas a gozar de las mieles del poder, les gusta que la adulen y yo para adular a un tipo que pasó del ultra menemismo, al ultra duhaldismo, al ultra kirchnerismo y al ultra macrismo, no estoy”, le criticó Grabois a Pichetto.

Por su parte, el ex senador acusó al referente del MTE y del partido Patria Grande de ser “un gerente de la pobreza que tiene cooperativas que nunca rinden cuentas” y que vive “de los pobres”, tras lo cual se levantó de su silla y dijo que se iba a ir del programa.

“Cobarde sos vos que te escondés detrás de un montón de humildes, yo doy la cara cuando quieras. Vos le hacés daño al Gobierno cuando usurpás tierras”, remarcó el actual Auditor General de la Nación, visiblemente molesto por la situación.

En un momento de la discusión, Pichetto se levantó de su silla y se quiso retirar del estudio

Ya con la tensión entre ambos invitados escalando cada vez más, las conductoras les pidieron a los dos que se calmaran y que, en lugar de hacer comentarios negativos sobre el otro, piensen en algo en lo que podrían coincidir.

“Una cosa con la que estoy de acuerdo con el Pichetto que era la espada de Cristina (Kirchner) en el Congreso es con el derecho de cobrar impuestos a la exportación de la soja. Lo ví con mucho fervor defendiendo las retenciones”, respondió Grabois, en primer lugar, recordando el pasado del ahora aliado de Juntos por el Cambio.

En tanto, el ex candidato a vicepresidente aseguró que no tiene “coincidencias” con el dirigente social porque cree que lo importante es “salir por la vía del trabajo y la producción, no distribuyendo lo que no se tiene y hablando de una revolución que nunca se hizo”.

“Cuando deje de hablar con chicanas podemos sentarnos en una mesa. Yo tuve mi paso por el kirchnerismo, pero también hice declaraciones muy categóricas y muchas decisiones tuvieron un rumbo capitalista, para crecer”, destacó, elevando el tono de la voz.

Por último, Grabois consideró que “hay un problema serio que es la casta política”, de la cual, a su entender, el ex senador “es un exponente claro”, ya que “es parte de las razones del atraso y la pobreza de la Argentina, porque los que acusan de pensar en el pasado son siempre los mismos”.

“Yo no tuve ningún cargo público. Desde que tengo 18 años me dedico a tratar de revertir, con mis aciertos y errores, las catástrofes sociales que han causado las personas como Pichetto, que nunca asumen su responsabilidad”, cuestionó.

