Continúan los cruces entre Nación y Ciudad por los incidentes en el velorio de Maradona: “En Casa Rosada no hubo ninguna agresión que lamentar”, dijo Frederic

Corridas e incidentes en el velorio de Maradona

Mientras las fotos y los videos de los incidentes que produjeron durante el velatorio de Diego Armando Mardona en la Casa Rosada siguen dando la vuelta al mundo, continúan los cruces entre la Nación y la Ciudad por el accionar de las fuerzas de seguridad que participaron del operativo.

“En Casa Rosada no hubo ninguna agresión que lamentar”, afirmó la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, marcando una diferencia con lo ocurrido en las inmediaciones del edificio gubernamental donde se desempeñaba la Policía de la Ciudad.

La funcionaria reconoció que todo el “dispositivo” y la “coordinación” lo tenía Presidencia de la Nación, pero que el control en materia policial estaba “dividida” entre las jurisdicciones de las fuerzas, por lo que apuntó contra el Gobierno de la Ciudad por los hechos de violencia en las calles del centro porteño.

“Aquellos que ingresaron a la Rosada no produjeron heridos. No hubo golpes, balazos, ni hubo ningún hecho de agresión que lamentar. Se cayó un busto que ya restituímos. Hay que contar toda la película. El escenario es mucho más amplio. No era lo que estaba pasando en Av. de Mayo y Av. 9 de Julio” , remarcó al ser entrevistada en Radio Mitre.

La Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que el operativo de seguridad armado por la Federal "salió bien porque no hubo heridos" (Maximiliano Luna)

Y aclaró que “cuando el gobierno nacional no consiguió que la familia extendiera el tiempo de visita, la policía de la Ciudad tomó una decisión inconsulta, que fue cerrar el paso para toda la gente que venía caminando por Yrigoyen” y -de acuerdo a su visión- fue ahí cuando se provocaron los primeros desmanes.

De acuerdo a su interpretación, esa tensión en la zona del barrio Constitución generó tensión sobre las personas que estaban en el vallado en la Casa Rosada. “El desbande de la gente huyendo de la represión hizo más presión sobre la Plaza de Mayo, ahí es donde decidimos cerrar las rejas y se desordena el corredor”, aclaró.

En ese momento es cuando un grupo de hinchas logra romper las vallas, quebrar el operativo de seguridad e irrumpir en el Patio de las Palmeras, en el interior de la Casa Rosada. La funcionaria relató que en ese momento ingresó el personal de Policía Federal, que fue “retirando de a poco” a los seguidores de Maradona “sin ejercer la violencia”.

Así fueron los incidentes dentro de la Casa Rosada, en el Patio de Las Palmeras

Frederic explicó que frente a ese escenario, desde su Ministerio se decidió montar otro operativo, que fue la salida del féretro con una cápsula solo integrada con la Policía Federal. “El operativo salió bien porque ya sabíamos que no contábamos con la policía de la Ciudad. No hubo heridos ni ningún atropellado”, insistió.

Para el vicejefe de Gobierno porteño, que también está a cargo de la seguridad de la Ciudad, Frederic está contando de manera parcial los hechos sucedidos. “Me parece una falta de ética y de valores contar parcialmente una conversación, que es lo que está haciendo la ministra Sabina Frederic. Yo soy una persona muy respetuosa y las conversaciones que mantengo con los ministros las respeto. Cuando uno mira tiene que mirar la totalidad de la situación. No hay que echarle la culpa al otro”,

Y agregó: “Nosotros no organizamos el velatorio y sí pusimos nuestro apoyo para un evento público. Nosotros prestamos la gobernación como lo hacemos siempre y es nuestro deber cuidar a la gente”.

Los fanáticas treparon las rejas para ingresar por la fuerza a la Casa Rosada (Maximiliano Luna)

Santilli lamentó que Frederic haga una politización de los sucedido y dijo que le sorprende escucharla haciendo esas declaraciones. “Definitivamente se politiza la situación pero duele que todos los que amamos el fútbol despidamos a nuestro ídolo de esta manera y que traten de politizar la situación en vez de explicar. Me sorprendió porque es como negar todas las conversaciones”, aseveró el vicejefe porteño.

E insistió en aclarar que cuando el gobierno nacional les pidió apoyo para organizar el operativo de seguridad, desde la Ciudad se pusieron a disposición a pesar de que se “armó sin anticipación”.

En el medio de esta contienda política, queda un número indeterminado de detenidos, entre ellos un hombre que lanzó un objeto contundente a un policía y fue tomado por las cámaras de TV, y un número también desconocido de heridos en las inmediaciones de la Rosada.

