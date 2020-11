Expertos pidieron mayor integración regional para coordinar políticas sobre Defensa y Seguridad

“El hemisferio occidental enfrenta serios riesgos que pueden afectar su estabilidad", dijo Montoto

“El hemisferio occidental enfrenta serios riesgos que pueden afectar su estabilidad y el ámbito de la Defensa no es ajeno al rol que un Estado moderno debe cumplir para proteger su soberanía y su sistema institucional”, sostuvo el empresario Mario Montoto en el cierre de la presentación del libro “Defensa hemisférica. Agenda para un tiempo de cambio”, de la Editorial Taeda, que contó con la participación de académicos y autoridades militares de la Argentina, Brasil y Chile.

En la charla virtual, organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y moderada por el coronel Horacio Sánchez Mariño, editor ejecutivo del libro, los distintos oradores coincidieron en que la cuestión de la Defensa es “crucial para la soberanía de los Estados” y destacaron la necesidad de una mayor integración regional para abordar este tema.

La primera intervención estuvo a cargo del general de división (R) Julio Hang, director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, quien destacó que los autores que participaron del libro “dan una visión de futuro y señalan un camino de unidad americana, que es la tarea en común para la defensa de nuestros recursos y de nuestra población”.

A continuación, desde un video, el director de la revista DEF, Gustavo Gorriz, destacó que el libro es consecuencia de la política que lleva adelante la Editorial Taeda, cuyo objetivo es que “todas las voces y todos los integrantes de la región deben ser escuchados, con la idea de encontrar un destino común que nos sirva a todos para un futuro que debiera ser mucho mejor”.

Julio Hang, director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI

Luego fue el turno del general brasileño Sergio Etchegoyen, con una destacada carrera militar en su país (fue jefe del Estado Mayor del Ejército en 2015) y en el exterior, quien primero hizo un homenaje al fallecido Diego Maradona (incluso habló con una imagen de fondo del futbolista jugando ante el Pan de Azúcar en Río de Janeiro). Dijo que en materia de seguridad internacional y de defensa hemisférica “hay que pensar en un plan estratégico” ya que “hay un hecho nuevo e inesperado (como la pandemia) por el que, aun en una situación de no beligerancia, estamos viviendo un hecho que solo se ve en una guerra bacteriológica que cambian el escenario internacional y las circunstancias que tenemos que tratar para entender los caminos disponibles para planear estrategias”.

Sin embargo, afirmó que “no se puede tener una sola estrategia” sino que hay que “tener muchas opciones estratégicas que permita cambiar de direcciones, ritmos y hasta objetivos”.

El general brasileño Sergio Etchegoyen

Destacó que en ese escenario cambiante “Estados Unidos paga por su tremendo error estratégico de no percibir la necesidad que percibió China del salto tecnológico al 5G, como lo hizo Estados Unidos con el 4G y que le permitió dominar las redes, llenar el mundo de los medios sociales y tener una fuente tremenda de ingresos”. “No hay posibilidad de corregir errores estratégicos con medidas tácticas -agregó-, y en esto tenemos una realidad que no es favorable para nuestros países de la región sudamericana, que no somos potencias militares internacionales”.

El siguiente orador fue el general (R) Eduardo Aldunate, de Chile, para quien es “un tema esencial” que “las sociedades definan qué Defensa y Fuerzas Armadas requieren”. A su juicio, en el siglo XX no hubo interés por parte del mundo político y académico y se produjo una “débil especialización” de los legisladores en la cuestión, por lo que señaló: “Es importante que la Defensa y las Fuerzas Armadas sean un traje a medida de cada país, acorde a nuestra realidad, y no nos sirven otras realidades”.

El general (R) Eduardo Aldunate, de Chile

Destacó luego las “lecciones aprendidas del siglo XX, como que la Defensa debe ser un tema de la sociedad y no sólo de las Fuerzas Armadas, lo que demanda claridad tanto de los actores políticos como de los militares” . Y sostuvo que “para que las Fuerzas Armadas sean patrimonio de la sociedad se debe excluir su participación en temas subalternos que afectan la relación con la ciudadanía”.

Gabriel Guerrero, general (R) del Ejército Argentino, centró su exposición en las operaciones de paz en el siglo XXI y consideró que “si algo ha sufrido cambios han sido esas misiones porque responden como herramientas a los cambios que el mundo ha tenido”. Puso como ejemplo que “hemos pasado de los conflictos interestado a conflictos intraestado, sumamente volátiles; tenemos más de 70 millones de personas refugiadas o desplazadas en el mundo, una hambruna provocada por esos conflictos, 83 escenarios de tensión, de los cuales mas del 50% responden a problemas internos”.

“La naturaleza del conflicto ha cambiado y, por lo tanto, la herramienta con la que respondemos para buscar la paz también debe cambiar”, consideró.

Horacio Sánchez Marino, editor ejecutivo del libro "Defensa Hemisférica"

Según Guerrero, “ha cambiado sustancialmente la naturaleza de las operaciones de paz” ya que “hoy en un conflicto es más peligroso ser civil que soldado porque los civiles han pasado a ser el blanco, no ya por daños colaterales, sino por ataques directos” y “la consecuencia de la protección de civiles se trasladó a lo que es el concepto nuevo de uso de la fuerza: hoy hablamos en Naciones Unidas de operaciones robustas, reactivas, que hacen que la ONU se corra en el siglo XXI de la centralidad como organismo de la paz y llame a las organizaciones regionales”.

Por eso, tras considerar que “la gran deuda hoy en operaciones de paz de América latina es un esquema de gobernanza regional aplicado a la seguridad”, pidió “seguir trabajando para compartir el esfuerzo entre países latinoamericanos” y “un nuevo horizonte de operaciones multidimensionales”.

Juan Battaleme, secretario académico del CARI

Por su parte, Juan Battaleme, secretario académico del CARI, hizo hincapié en que “el libro no envejeció porque incluye todas las voces” y compendia “pensamientos e ideas que cuando evaluemos lo que se hizo en Defensa en 2023 va a ser un buen punto de partida” para saberlo.

“Es un libro de argentinos para los argentinos, pero para una Argentina que está en un contexto general global y que entiende que el esfuerzo tiene que acompañarse desde el hemisferio”, dijo.

En el cierre de la presentación, y luego de destacar “la triste noticia para el mundo” de la muerte de Maradona, Montoto agradeció al CARI y a los autores que participaron del libro, y destacó que la publicación de esta obra, en plena pandemia, coincide con los 15 años de la Editorial Taeda.

“Hoy se requiere de profesionales ágiles y versátiles, comprometidos con el sistema democrático y, a la vez, adaptados a los nuevos tiempos”, dijo al referirse a las Fuerzas Armadas.

