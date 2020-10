Juntos por el Cambio repudió las usurpaciones de terrenos y le pidió al Gobierno que intervenga “con carácter de urgencia”

El Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio manifestó este viernes su “más energético repudio” a las usurpaciones de tierras y solicitó, “con carácter de urgencia, la intervención del Gobierno nacional, a los efectos de preservar el derecho a la propiedad privada” y evitar hechos violentos “que pongan en riesgo la tranquilidad pública”.

A través de un comunicado, la bancada encabezada por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), consideró que “las constantes" tomas de predios “ocurridas en los últimos días” y en diferentes regiones del país "son consecuencia de la desidia oficial, que deviene en complicidad frente a la voluntad delictiva de sectores políticos que agreden las más elementales normas del Estado de Derecho”.

“Cuando un Gobierno duda en hacer cumplir la ley y en auxiliar a la Justicia para hacer valer los derechos constitucionales, ingresamos en un terreno conflictivo de resolución azarosa. Porque se pone en juego la legitimidad en el ejercicio del poder y la incertidumbre se apodera de los diversos actores económicos y sociales, perjudicando el trabajo, la producción y el desarrollo sostenible de la Argentina”, remarcó el espacio opositor.

En esta línea, el interbloque sostuvo que observa “con sorpresa la falta de reacción de la administración central” y advirtió que “las usurpaciones de tierras son señales de inseguridad legal que dañan la credibilidad” de la gestión de Alberto Fernández.

"Nosotros deseamos contribuir a la solución del problema desatado en un momento crítico de la pandemia y de volatilidad cambiaria. La sociedad demanda un mensaje sereno, firme y apegado a la tradición jurídica que demanda nuestra Constitución”, señaló el comunicado de los legisladores de Juntos por el Cambio.

Además, los diputados señalaron que, “por otra parte, las fuerzas de seguridad necesitan directivas precisas para la prevención de las usurpaciones de tierras y ello es responsabilidad del Poder Ejecutivo”, por lo que apelaron “a la racionalidad política de la coalición gobernante” para que eso se cumpla.

Para Juntos por el Cambio, “las únicas víctimas son los ciudadanos usurpados y los victimarios son los usurpadores", por lo que opinó que "nunca nada estuvo tan claro a la vista de todos como para dejarlo en manos de la prepotencia de una minoría trasnochada que lesiona la democracia y la paz de los argentinos”.

“Que el Gobierno actúe rápido y que lo haga bien antes de que debamos lamentar la profundización de un conflicto gratuito y decadente. Estaremos siempre del lado de la democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la ley que garantiza derechos y libertades sin exclusivos partidarios ni divisiones estériles”, cerró el texto firmado por Negri, Ritondo y Ferraro.

Uno de los terrenos ocupados recientemente en el país pertenece al ex ministro de Agricultura durante la gestión de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere

El comunicado fue difundido en las redes sociales pocas horas después de que el juez de Garantías subrogante Raúl Flores resolviera no hacer lugar al pedido de desalojo del predio Casa Nueva, ubicado en la provincia de Entre Ríos y perteneciente a la familia de Luis Miguel Etchevehere, quien fuera ministro de Agricultura durante la gestión de Cambiemos.

Ese terreno está siendo ocupado por un grupo de 40 personas entre las que se encuentra la hermana del ex funcionario, quien reclama un porcentaje de esta propiedad por ser también heredera de los bienes de su padre. El magistrado también ordenó el “cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio” contra la mujer por parte de sus hermanos.

A partir de esta situación, este viernes se produjo una nueva movilización de varios productores agrarios que se trasladaron al ingreso de Casa Nueva, donde cantaron el himno nacional y reclamaron el inmediato desalojo del lugar.

“Acabamos de recibir una comunicación del juzgado, que no está firme y que vamos a apelar, pero que nos prohíbe expresarnos. O sea que en la Argentina, no solamente que no se respeta la propiedad privada, a los legítimos dueños de los inmuebles y sus derechos, sino que también se protege más a aquellos que violan la propiedad privada y entran por la fuerza, que mediante la intimidación ocupan los bienes que no les pertenecen”, cuestionó Luis Miguel Etchevehere, presente en la protesta, en declaraciones a los medios locales.

