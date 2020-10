Alejandro Katz: “Macri le hace daño a la política argentina”

"Macri le hace daño a la política argentina"

En su visita a Animales Sueltos, el ensayista Alejandro Katz analizó la reciente reaparición de Mauricio Macri en los medios de comunicación y consideró que se debió a que el ex Presidente “se ve muy amenazado interna y externamente”. En ese contexto, el escritor y editor opinó también que es un factor que bloquea posibles acuerdos entre el oficialismo y la oposición, por lo que "le hace daño a la política argentina”.

“Macri se ve muy amenazado internamente y externamente, amenazado en el interior de su coalición y amenazado por la sociedad, y está tratando de tener una presencia para defenderse. Yo creo que en este momento le hace daño a la política argentina, porque no permite que se estructure una oposición que sea capaz de sacar lo mejor del Gobierno . El Gobierno tiene sin dudas sectores que no están dispuestos a la conversación y al diálogo, pero tiene sectores que sí son proclives a buscar acuerdos y consensos y Macri es uno de los factores que bloquean esos acuerdos ”, aseguró.

La pregunta de Luis Novaresio y el consecuente análisis del ensayista se dieron en el marco de la reaparición pública del ex mandatario nacional, quien brindó una serie de entrevistas durante la última semana, en la que por ejemplo afirmó que no se presentará para las elecciones legislativas de 2021 porque no es su “lugar” y no necesita “fueros", dado que no hizo “nada incorrecto”.

Así, Katz prosiguió con su visión sobre la actualidad política del país: “Creo que en este momento es nocivo, como es nociva Cristina del lado oficialista. De todos modos, estamos en una situación muy crítica, porque los liderazgos más fuertes son negativos. Macri y Cristina son liderazgos fuertes y corrosivos”.

Katz opinó que Macri es "nocivo, como lo es Cristina del lado oficialista", porque son "liderazgos negativos" (Nicolás Stulberg)

Asimismo, el conductor del programa le consultó por su visión sobre la decisión de la Oficina Anticorrupción, que dejará de ser querellante en todas las causa penales “por falta de personal”. “Si la Procuración tomara a su cargo esas causas como corresponde, quizás no sería relevante. Me parece que de todos modos estos hechos nos hacen perder el foco de lo que es importante. Argentina sigue sin tener una ley de contrataciones y es el único país de América Latina que carece de los instrumentos jurídicos que evitan que se introduzca la corrupción. Entonces siempre estamos hablando de la corrupción pasada, pero nunca estamos poniendo el ojo en cómo evitar la corrupción presente o futura ”, explicó Katz.

En ese sentido, la determinación de la OA implica, entre otras cuestiones, que dejará de ser querellante en las causas de corrupción de la gestión kirchnerista y en las que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner. El retiro no será inmediato en todos los casos: en los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia, dice una resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Por su parte, Katz agregó: “Argentina contrata con instrumentos de hace 40 años, cuando no había internet, cuando la computación no estaba difundida, cuando las contrataciones del Estado eran otras cosas… Evidentemente hay un acuerdo tácito de la clase política de no dotar al Estado de los instrumentos de control de gestión adecuados para evitar la corrupción cuando se produce. Es necesario sancionar lo que pasó, pero es más importante evitar que pase ”.

El ensayista cuestionó la decisión del titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, aunque remarcó que “si la Procuración tomara a su cargo esas causas como corresponde no sería relevante"

Por último, el ensayista brindó su opinión sobre el manejo de la pandemia de coronavirus, en un momento en que el Gobierno argentino quedó bajo la lupa nuevamente por la confiabilidad de los reportes oficiales: “Lo que estamos viendo revela las dificultades estructurales del Estado argentino, más allá de los gobiernos. El Estado nacional y los Estados provinciales han perdido de un modo muy notable capacidades técnicas y operativas. Son Estados que han dejado de saber cómo hacer las cosas. Entonces, me parece que hay un gran tema que es lo que la pandemia revela del deterioro de las capacidades públicas”.

El retraso significativo a la hora de procesar los datos generó que Our World in Data, un sitio web especializado en estadística en tiempo real con base en la Universidad de Oxford, comunicara vía Twitter que “Argentina dejará de formar parte de su mapa de testeos porque las cifras no tendrían la calidad suficiente”.

En consecuencia, Katz concluyó: “Hay un problema de gestión. Sobre un músculo deteriorado hay una cabeza que no está pensando bien y esto genera problemas serios. Argentina no es el único caso en el que hubo delay en la información. Los sistemas sanitarios no están previstos para dar información en tiempo real sobre la cantidad de muertos. No es un dato relevante, salvo en una pandemia. En España durante los primeros meses había mucho atraso y falta de coordinación, pero una de las tareas que se dio el Gobierno fue solucionar ese problema, porque las decisiones sanitarias en una pandemia exigen esa información”.

