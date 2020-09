Dura crítica de Santiago Cafiero a Mauricio Macri: “La carta parece bajada de una monografía del ‘Rincón del Vago’”

Buscando polarizar con Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros criticó duramente el documento que ayer dio a conocer el ex presidente, apelando a una ironía efectiva entre las jóvenes generaciones. " Tiene un discurso vacío, con conceptos que no van a ningún lado, que parecen más bien bajados de una monografía del 'Rincón del Vago’”, dijo. Y agregó que “no tiene autocrítica, sorprende que no haya ideas ni aportes en el momento en que Argentina está luchando contra una pandemia”.

Santiago Cafiero se lamentó de que “mientras los argentinos luchamos, él viaja por el mundo” y, en relación a la marcha de ayer que se realizó en varios puntos del país, dijo que “a nosotros las manifestaciones no nos asuntan, venimos de un espacio que valora la expresión de la gente, pero en estos momentos el modo de protestar no debería ser ese porque se pone en riesgo la salud propia y la de terceros”. “Lo que nos preocupa es la pérdida de las medidas de cuidado”, expresó.

Por otro lado, en declaraciones a una radio marplatense, Cafiero calificó al decreto por el cual el Presidente le quitó 1.18% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires como una “reasignación de partidas". También aseguró que “nosotros resolvimos una inequidad que planteamos desde el año pasado, más allá de la opinión que tenga cada uno. En esta etapa de pandemia trabajamos coordinamente con la Ciudad y demostramos estar a la altura de las circunstancias. Las políticas de justicia y redistribución nos tienen que unir".

En relación a la situación económica, el Jefe de Gabinete dijo que “buscamos recomponer el consumo interno con herramientas que lo sostengan, como puede ser el programa Ahora 12 y los créditos a tasa subsidiada, también apuntamos a la obra pública, por eso en el presupuesto se destinan más recursos, como también agregamos recursos en el 2020 y, por último, buscamos agregar herramientas de financiamiento preferencial para que la industria, las PyMEs y los comercios vuelvan a funcionar”.

Santiago Cafiero junto al Presidente

Cafiero aseguró que “hay sectores que nunca se detuvieron y están mejor que otros años” y se mostró optimista en la recuperación de otros, como el textil. “Entendemos que hay otros que les va a costar más, a los que vamos a ayudar, con políticas de trabajo y producción”, dijo.

El documento que ayer dio a conocer Mauricio Macri fue contestado duramente no solo por Cafiero, sino también por el Presidente y otros dirigentes de la coalición de Gobierno. El ex mandatario fue especialmente crítico con la gestión de Alberto Fernández, al que calificó de “gobierno personalista, clientelista e inoperante”. Además, acusó a Fernández de buscar el “control social” y “nivelar para abajo”.

“Para poder gobernar sin límites, violentan la Ley Fundamental de la Nación”, acusó Macri, para quien “el rumbo que ha tomado el país deja al descubierto la intención del Gobierno de establecer un nuevo contrato social en la Argentina con principios dominantes inéditos”.

Entre esos principios inéditos mencionó la “vulneración del equilibrio de los poderes del EStado”, la pretensión de “condicionar al Poder Judicial con una reforma” y el debilitamiento de “los organismos de control existentes en la órbita del Estado”. Ni siquiera se respetan “los reglamentos de las cámaras del Congreso nacional”, expresó Macri.

