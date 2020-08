Martín Yeza, el intendente de Pinamar, confirmó que tiene coronavirus

Martín Yeza, intendente de Pinamar

El intendente del partido bonaerense de Pinamar, Martín Yeza, confirmó este lunes que tiene coronavirus. Lo hizo a través de sus redes sociales. “Estoy en buen estado de salud al igual que mi familia”, indicó.

“Quiero contarles que el resultado del hisopado fue positivo de COVID-19. Vamos a seguir aislados y cuidándonos de acuerdo a las indicaciones médicas”, indicó el jefe comunal, que se suma a la lista de intendentes que ya se contagiaron de Covid-19

Mayra Mendoza, de Quilmes, Néstor Grindetti, de Lanús, Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y Gustavo Menéndez, de Merlo atravesaron la enfermedad y se recuperaron.

La publicación que hizo el intendente de Pinamar para contar que tiene coronavirus

Yeza se había aislado ayer junto a su esposa, Carolina Schutz, en forma preventiva, luego de presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Para hoy esperaba los resultados del hisopado y fue él mismo quien decidió darlos a conocer.

En una carta publicada el fin de semana, cuando anticipó que se había aislado, aprovechó la ocasión “para insistir en que para salir de esto”, es necesario “ser responsables y cuidarnos entre todos”. En este sentido, les pidió a los vecinos de su partido que “no hagan reuniones sociales, no saluden dando la mano o besos, tomen distancia social, lávense las manos constantemente y usen tapabocas”.

Unos días atrás, y debido a la cantidad de contagios que se registraron en este distrito en poco tiempo, el intendente había anunciado el regreso “a la fase 4 de la cuarentena”, por lo que los encuentros, las actividades en gimnasios y las prácticas de otros deportes quedaron “momentáneamente restringidos”.

Esta medida fue anunciada en su momento a través de otro comunicado que hizo en las redes sociales, en el cual el mandatario comunal resaltó que desde el comienzo de la pandemia las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires señalaron que el aislamiento era necesario ”para cumplir con el doble objetivo de evitar los contagios, por un lado, y de preparar el sistema de salud, por otro lado”.

Yeza es uno de los nombres propios con más relevancia dentro de los intendentes que tiene Juntos por el Cambio en el interior bonaerense

“Desde el 18 de Marzo vivimos una realidad muy poco común: tanto en las relaciones con nuestros amigos y nuestra familia, como en las relaciones con los vecinos y los miembros de nuestra comunidad, a todos nos afecta la distancia”, señaló.

Entre otras cosas, Yeza sostuvo que “es un orgullo” que el municipio haya “podido avanzar tanto en tan poco tiempo” y resaltó que el hospital de Pinamar “se preparó de la mejor manera para enfrentar” las consecuencias del coronavirus.

“Pasaron los días y de a poco fuimos dando luz verde a la liberación de nuevas actividades. Primero fue el mantenimiento general y los parqueros; luego fueron las salidas de esparcimiento; las obras particulares; poco después los comercios minoristas. Ya entrados en la fase 5, los pinamarenses pudimos retomar reuniones sociales, los gimnasio y otras actividades deportivas”, recordó.

No obstante, el intendente sostuvo que “las cosas han cambiado a nivel local en los últimos días” y por esa razón es que decidió tomar “nuevas decisiones” porque “para dar respuestas públicas a esta pandemia necesitamos también del esfuerzo y del cuidado extremo de todos”.

“Por todo lo anterior, quiero hacerles un pedido: un pedido que les hago cargando la responsabilidad de intendente pero también como vecino de Pinamar. El pedido es sencillo: no hagan reuniones sociales; no vayan al gimnasio; no vayan a realizar actividades deportivas en conjunto; no saluden con la mano ni dando besos; no compartan el mate; lávense las manos constantemente y extremen las precauciones sanitarias en su hogar y en sus lugares de trabajo”, concluyó.