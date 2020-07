Sergio Berni: “No tengo por qué renunciar”

(Adriàn Escandar)

En medio de las tensiones con el gobierno nacional, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni desmintió que vaya a renunciar y culpó a los medios de comunicación por las versiones que circularon en ese sentido: “ ¿Por qué voy a renunciar?. Voy a renunciar cuando el gobernador (Axel Kicillof) me pida la renuncia. Hay más operaciones mediáticas que nada tienen que ver con lo que pasa todos los días ”, aseguró el funcionario en diálogo con el canal A24.

El rumor de la presunta renuncia comenzó a circular anoche, aunque Berni no fue el único en salir a aclarar la situación. El primero en hacerlo fue el propio ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, quien a la 1 de la mañana emitió un breve comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que despegó al gobierno nacional de cualquier decisión que tenga que ver con un posible alejamiento de Berni de su cargo.

“Quiero desmentir la publicación de un supuesto pedido del Presidente de la Nación para que solicite el alejamiento de su cargo al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Nunca existió ese pedido”, escribió el ministro.

El tuit del ministro del Interior

Respecto a la disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación de enviar efectivos a varias localidades bonaerenses para combatir los crecientes episodios de inseguridad, Berni dijo que se se está trabajando de manera coordinada, aunque admitió que incluirlos en el trabajo diario en suelo bonaerense no será inmediato. “Una cosa es lo que pasa en los medios de comunicación y otra lo que pasa en la calle. Estamos trabajando articuladamente como se tiene que hacer. Estamos coordinando las comunicaciones. Hoy estuve a las 6 de la mañana en Moreno haciendo allanamientos, después estuvimos con la Gendarmería. Recién hoy llegaron 600 efectivos y van a ir ingresando progresivamente . Hay que ir trabajando las comunicaciones, los geoposicionamientos. Ingresar al sistema de emergencias nuestro recibe 40 mil llamadas por día, que tenemos que asistir. Por lo tanto, necesitamos los georeferenzamientos, las comunicaciones. Eso lleva una coordinación que hay que ir haciéndose gradualmente”, explicó.

Pese a los conflictos con Sabina Frederic, su par a nivel nacional, Berni admitió que la idea de disponer de más efectivos en la Provincia fue idea de la Nación. “Es una iniciativa que ha tenido el Ministerio de Seguridad de la Nación conjuntamente con la Policía Federal y como toda fuerza de despliegue rápido es la oportunidad de desplegar gente de acuerdo a las necesidades de la gente”, dijo.

Según se informó, los uniformados se desplegaron a partir de las 6 de la mañana de hoy en localidades como Avellaneda; Quilmes; Virrey del Pino; La Matanza, Almirante Brown; Moreno; Esteban Echeverría; Florencio Varela y Lomas de Zamora. La decisión terminó de cerrarse en un encuentro realizado entre el gobernador Kicillof y la ministra Frederic, y había comenzado a gestarse en otro cónclave, realizado antes en el que también participaron el secretario de Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, y el propio Berni.

Sobre los recursos y la situación de la fuerza de seguridad en medio de la crisis sanitaria, Berni también dio detalles y aseguró que no siempre se trata de falta de presupuesto sino de “un tema de gestión”. Incluso, dijo que la caída en la actividad industrial -producto de la pandemia del coronavirus- afectó también la tarea de la policía.

“Al día de hoy tenemos ya cinco efectivos que han fallecido por coronavirus. Han trabajado en los lugares de mayor circulación. Tenemos afectados por COVID más menos 1500 efectivos y otro tanto que está aislado por cuestiones preventivas. En seguridad el presupuesto es importante pero no es imprescindible. Lo más importante es la gestión. Hay cuestiones que la plata no las puede comprar. ¿Cuántos efectivos tengo fuera de servicio por el COVID? y son cerca de 3000. No puedo contratar 3000 policías por fuera del servicio porque no existen. No es una cuestión de plata. el gobernador (Kicillof) nos ha dado presupuesto para comprar 2000 patrulleros y no hay capacidad fáctica de producción en este momento en el país ”, dijo.

Seguí leyendo

Enviarán efectivos de Fuerzas Federales a la provincia de Buenos Aires ante el crecimiento de la inseguridad

El Gobierno cierra filas detrás de Sabina Frederic, esquiva a Sergio Berni y avanza con el plan para reforzar la seguridad en el conurbano bonaerense