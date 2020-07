Juntos por el Cambio le pidió al Gobierno que amplíe la convocatoria y el temario para participar del encuentro virtual con Alberto Fernández

Alfredo Cornejo (Gustavo Gavotti)

El diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, abrió hoy una puerta a que Juntos por el Cambio finalmente participe del encuentro virtual convocado por el presidente Alberto Fernández, a través de Sergio Massa, luego de rechazar la invitación durante la noche de ayer para tratar, entre otros temas, la post pandemia.

“ Es un temario muy pobre, si cambian las condiciones en la conversación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, estamos los senadores y los diputados, tenemos ideas y propuestas ”, planteó el dirigente radical en radio Mitre.

Entre otros puntos, Juntos por el Cambio le solicitó al Gobierno que haga extensiva la convocatoria, que en un principio era para diputados, al bloque de senadores, y que el temario de discusión incorpore propuestas de la oposición.

“Por ejemplo, sobre la moratoria, hay un proyecto que presenté para dale crédito fiscal a aquellos que estén al día a junio de 2020; no es justo que demos una moratoria generalizada a montón de gente que no cumplió con sus tareas impositivas antes y durante la pandemia y no le demos a quien está al día con sus impuestos. Me gustaría que accediera a esto el Gobierno ”, aseguró Cornejo.

“La Argentina necesita una post pandemia planificada y acordada entre oficialismo y oposición. Lo decimos y lo hacemos. Porque Juntos por el Cambio le ha pedido tres reuniones al presidente a solas, entre la principal oposición y el presidente. Y han sido reiteradamente negadas para hablar de la post pandemia. Ayer, intempestivamente, se hace una convocatoria a todos los bloques solo de diputados, en donde se mezcla a los bloques que entraron por la oposición y votan con el oficialismo, más el bloque (de Nicolás) Del Caño. A nosotros eso nos parece una mera foto que busca el Gobierno”, agregó el diputado radical y ex gobernador de Mendoza.

Según el dirigente opositor, un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas “era imprescindible con (Mauricio) Macri y es imprescindible con Alberto Fernández antes de la aparición de la pandemia, antes de la aparición del remedio de la cuarentena tan cerrada que instrumentó el gobierno, y es imprescindible hoy porque el deterioro económico y social de todos los indicadores será calamitoso”.

“Nosotros hemos pedido otra reunión, porque somos la principal fuerza de oposición, un bloque que está en contra del sistema capitalista, como el Frente de Izquierda, mezclado con los otros bloques, no es una reunión que pueda llegar a un acuerdo sensato para el país”, señaló Cornejo.

El encuentro online con Alberto Fernández se realizará durante la tarde de hoy, a las 17. El objetivo de la Casa Rosada es descomprimir el clima espeso y comenzar a debatir puntos claves que tiene el Gobierno, un temario de cinco puntos: Evaluación de la cuarentena y la situación sanitaria, ampliación presupuestaria para sostener las políticas de ingreso, moratoria para todos los sectores afectados, la reestructuración de la deuda y la post pandemia.

Anoche, a través de un comunicado emitido a última hora, Juntos por el Cambio resaltó su “total disposición al diálogo”, sin embargo, sus principales dirigentes consideraron que “tanto el tenor de los temas comprendidos como la naturaleza de nuestra fuerza, ameritan una reunión de nuestros representantes de ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación con el Poder Ejecutivo Nacional, la cual debiera ser acordada con mayor antelación”.

“Somos el único espacio político que cuenta tanto con diputados y senadores, totalizando 145 legisladores de Juntos por el Cambio y sus aliados, por lo que una interacción seria y asidua nos parece imprescindible para abordar la agenda parlamentaria que nos exige la ciudadanía. Y los debates con tiempo y rigurosos son aún más relevantes en el caso de los acuerdos que serán necesarios de cara a la reconstrucción post-pandemia, algo que nos ocupa como coalición política y que preocupa a los más de 45 millones de argentinos”, se afirmó en el texto difundido ayer.

