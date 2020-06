En ese contexto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García justificó la necesidad de avanzar en ese sentido. “Hoy no tomar una medida importante sería casi asegurarnos, en 25 o 30 días, una hipoteca con muertos y una imagen que a mi me aterra, que es la imagen de argentinos que no tengan lugar donde atenderse” , aseguró, en declaraciones al canal Crónica.