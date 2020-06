Y continuó: “Desde que fui detenido hasta el 8 de octubre, que fue el día que me tocó recuperar mi libertad, vivimos tantas situaciones extrañas, de acoso, de persecuciones, de robo. Hubo gente vinculada directamente conmigo que fue atacada con armas para robarles el celular, que les robaron los autos, gente a la que les rompieron los autos en la puerta de las casillas de seguridad del penal para robarles los celulares que quedaban afuera, porque no se puede ingresar con celulares a la cárcel y no se sabía nada. (...) Yo tengo un amigo al cual para robarle el celular le pusieron un revólver en la cabeza en pleno Palermo, este se negó a entregar su celular. Al final lo salvó, le ofreció plata, la billetera. Querían el celular, cuando no le dio el celular, no se animó a dispararle, pero estuvo a segundos de dispararle para robarle el celular”.