Los colaboradores de Cafiero rechazaron esos argumentos: “Santiago coincide con Axel porque no le parece lógico que él se tenga que hacer cargo de los cuatro años en los que no se hizo un solo hospital”. Y agregaron: “Nadie le pide un guiño a los K. No hace falta, está muy bien con ellos”. Son los mismos que confirmaron, aunque no fuera necesario, que el cuestionamiento de ayer a Macri tuvo una “intencionalidad de política electoral”.