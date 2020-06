En su círculo más estrecho el Presidente está rodeado por figuras fuertemente vinculadas con la Iglesia Católica: Gustavo Beliz, a quien algunos llaman su otro jefe de gabinete; Juan Manuel Olmos, su jefe de asesores y también amigo del Papa; Eduardo Valdés, el ex embajador en el Vaticano; y Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete que todavía lleva en su muñeca una pulsera que compró en la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, cuando lo acompañó a ver a los curas villeros en plena campaña. El Papa no habla con Guillermo Oliveri, el secretario de Culto, pero en enero al verlo le dijo: "Te veo venir y me acuerdo del tango “volver a casa” y celebró como “una buena decisión del Presidente” su designación en el cargo que había dejado en 2015. Oliveri sí mantiene comunicación cotidiana con los obispos en general, con los amigos del Papa en particular y con representantes del resto de los Cultos. Estuvo junto a monseñor Mario Poli detrás de la organización del Tedeum virtual del 25 de Mayo último.