De todas formas, en la UIA tienen previsto analizar en las próximas horas esta propuesta de un comité de crisis bilateral. Ambas partes sienten, desde sus posiciones, que los funcionarios no les prestan atención. El desafío será, en caso de que avance la iniciativa, que no se interprete desde el oficialismo como un desafío a la autoridad del Presidente. No es esa la intención, aunque sí, en la práctica, diseñar un menú de opciones para descongelar la economía y ofrecérselo al Gobierno.