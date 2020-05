El caso llegó a Casación. Como toda apelación de un fiscal debe contar con el aval de su colega de Casación. Pero en este caso De Luca no compartió el criterio. Dijo que no opinaba sobre el fondo de la decisión -si la prisión domiciliaria estaba bien o mal otorgada- porque antes de eso había motivos para no continuar con el trámite. “Mi dictamen se queda en la puerta de ello, no abro juicio de valor alguno sobre la resolución del juez de ejecución, porque advierto que no existen en el caso los requisitos previos de procedencia del recurso de casación” , explicó.