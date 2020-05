“Parecería que existen algunos Derechos Humanos, que tendrían un rango superior a otros Derechos Humanos”, disparó la entidad, tras advertir que la ley nacional de Víctimas no es “optativa”."Vemos con preocupación, con mucha preocupación, que el Máximo Tribunal Penal de esta provincia haya omitido deliberadamente el cumplimiento de una ley que, no es más ni menos, una ley de Derechos Humanos. Derechos Humanos de las Víctimas, pero de Derechos Humanos. Es que no existen dos categorías de tales derechos, puesto que no hay ‘Derechos más Humanos’ para una categoría de personas en detrimento de otras personas. Los Derechos Humanos son para todas las personas".