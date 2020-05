Dijo Jaime que la Corte Suprema debería absolverlo por su responsabilidad en la Tragedia de Once porque aquello fue “un sabotaje contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”. En su intento de defensa agregó que Marcos Córdoba, el maquinista del tren aquel el 22 de febrero de 2012 y que está preso cumpliendo su condena, “chocó el tren con intencionalidad y cumpliendo órdenes”. En su teoría acerca del choque que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos Jaime aseguró que fue involucrado en el expediente por los que le ordenaron a Córdoba chocar el tren. No dio nombres. En los últimos tiempos Jaime se definió como “preso político” y comenzó a abonar la teoría del sabotaje. Pero abril de 2014, en la indagatoria en el juicio oral y público por la Tragedia de Once, había dicho que "hay una sola persona (Córdoba) y Dios que saben lo que pasó en los últimos 300 metros del viaje del tren”.