Los vínculos más cercanos a Lanziani aseguran que es víctima de una operación política que nació cuando decidió apoyar a la boleta del Frente de Todos. El ex ministro de Energía de Misiones fue uno de los artífices del listado peronista que acompañó la fórmula Fernández-Fernández. “El gobierno de Misiones no le perdona que haya apoyado al kirchnerismo. Lanziani militó la boleta larga y eso no se pueden aceptar ”, completaron.