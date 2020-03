Más allá de las resoluciones que se puedan tomar tanto a nivel nacional como local, el gobernador hizo hincapié en el desconcierto mundial: “Hablamos sobre algo que no conocemos, si en el primer mundo no se puede resolver este problema, imagínese como podemos estar nosotros; más con un sistema de salud absolutamente colapsado en el norte de la provincia. No estamos preparados para una epidemia de esta naturaleza” , alertó.