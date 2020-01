A 40 días de asumir en la gestión, el mandatario reconoció la importancia de visibilizar los problemas estructurales de Salta: “No me da vergüenza mostrar la realidad, me entristece y duele esta situación. Hay un norte profundo que duele y golpea, tenemos mucha gente sufriendo, sin agua, sin servicios de salud en condiciones”, sostuvo. Y planteó la necesidad de diálogo con los pueblos originarios de la región, que son los más afectados por la crisis sociosanitaria: “Debemos trabajar de forma conjunta para terminar con esta histórica deuda”.