El proceso se inició en mayo pasado y en el transcurso del 2019 se desarrollaron las tres primeras etapas: la lectura de la acusación, los planteos de las defensas y las indagatorias de los 13 acusados. En diciembre comenzaron a declarar los testigos. "Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo la ex mandataria en su indagatoria.