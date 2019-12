Hacia Comodoro Py es a donde apuntan los proyectos de reformas judiciales de gobiernos. El objetivo es licuar su poder para que no sean pocos jueces los que concentren todas las causas de corrupción. Y ese fue uno de los temas que más se habló en la noche. La mayoría de los jueces tenía más incógnitas que certezas sobre cómo y cuál será el cambio. El resumen de los diálogos era: “¿Sabes algo? Yo nada. Hablo más arriba y no largan nada”. Losardo no dio pistas pero prometió en su discurso que los jueces iban a ser convocados para debatir.