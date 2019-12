El juicio comenzó el 21 de mayo pasado y junto con Cristina Kirchner están acusadas otras 12 personas. Entre ellas, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz y Báez. El lunes Cristina Kirchner no se cruzará con el resto de los acusados porque la mayoría fueron autorizados a no asistir a la audiencia.