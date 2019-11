“Me reuní con todos, con Macri también, yo no estoy peleado con nadie”, relativizó Duhalde, que recordó las conversaciones telefónicas que tuvo con Cristina Kirchner en ocasión a su intervención quirúrgica: “A mí me sorprendió cuando me llamó por mi enfermedad de la espalda cuando me operaron, después le hablé para agradecerle".