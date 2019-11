Como “tercera condición” para la existencia del lawfare, mencionó “un Poder Ejecutivo que le pide a los jueces lo que no puede resolver en la política”. Y en este punto, le hizo un reconocimiento al senador Miguel Pichetto por su “coherencia”, al negarse a tratar el desafuero de Cristina Kirchner en el Senado, hasta que no hubiera una sentencia firme. “Y por sentencia firme, me refiero a que no quede pendiente ningún recurso judicial. Hasta ese momento, según nuestra Constitución, todos son inocentes”, afirmó.