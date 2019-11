— No está mal que una institución armada en una situación tan extrema le pueda sugerir al presidente su renuncia para lograr la paz. Hoy escuchaba a un ex embajador argentino decir que no era ese el rol de una fuerza militar, que eso era violentar el orden democrático. Pero no es así: ante una situación de caos en las calles, un responsable militar, que además ha estado respaldándolo todos estos años, le puede decir, señor presidente, le sugiero que la única salida es su renuncia, se lo puede sugerir. Me parece que estamos extremando el análisis para calzarlo dentro de la propuesta progresista de esta internacional de los procesos en América Latina que se está armando con el Grupo de Puebla.