“Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode”, cantaban los militantes y los tercerizados. Pero no pudieron cortar las vías porque allí ya estaban entre 100 y 120 personas de la Unión Ferroviaria (UF), el gremio que desde 1985 lideraba el sindicalista José Pedraza. No querían que se produzca el corte. “Viva Perón”, les contestaban.