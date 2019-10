Fue una semana en la que el ex gobernador Scioli fue reivindicado varias veces. En la Universidad del Litoral por el candidato a presidente que lo señaló como “uno que no mintió y está sentado en primera fila” mientras señalaba a su adversario como “uno que mintió y quiere volver a ser presidente” en referencia al debate de 2015 antes del balotaje. El jueves en Santa Rosa, en el marco del Día de la Lealtad, Scioli otra vez se sintió reivindicado. “Hola, Daniel”, lo saludó Cristina Fernández destacándolo por sobre los demás presentes sobre el escenario. Sin embargo, no fue la calidez de la candidata a vicepresidenta, que tantas veces lo retó en público en épocas pasadas, sino la ovación de la militancia lo que le levantó la autoestima del ex motonauta.