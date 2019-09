- UPCN es más negociador oficialista, pero también negocian desde una posición de fuerza, esa es la idea, no es negociar solamente por negociar. Es también verticalista, y para ellos esa organicidad les da fuerza. Mientras que ATE es más horizontal, más ligado a los movimientos sociales y con un discurso y una actuación más combativa. Y por otro lado, en el libro también hablo de la militancia y la contención, a procesos sociales de construir el ser sindicato, el ser colectivo y el ser individual. Yo diría que en la militancia los dos tiene mucho en común, entienden la militancia de manera bastante parecida. En cuanto a la contención ponen diferentes énfasis: UPCN en un proceso terapéutico de escuchar los problemas de los afiliados, de hacer actos culturales, de abrazar al afiliado y al delegado, de cuidarlo dentro de la Obra Social y de la delegación; y ATE pone más énfasis en las asambleas, las marchas, los debates políticos y todo ese tipo de cosas. No digo que UPCN no vaya a las marchas o que no hace asambleas, lo hacen pero no pone tanto énfasis en esa forma de acción combativa que ATE. Y ATE también negocia ciertas condiciones paritarias y no es que tampoco no hace los actos sociales y de cuidado. Es una cuestión de énfasis.