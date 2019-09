Marco Lavagna (44) ingresa a la pista pública de atletismo del Parque Chacabuco, viste traje azul y zapatos marrones. Le digo que el corredor Usain Bolt tiene el récord mundial de los cien metros en 9,58 segundos y le pregunto si me puede decir en menos de ese tiempo por qué quiere renovar su banca. Se ríe y, mientras pongo el cronómetro, responde: "Aprendí mucho en estos cuatro años en la Cámara; se viene una agenda con mucho contenido económico y, además, porque tengo algunos proyectos que me quedé con la vena de no poderlos sacar". Responde en 9,70 segundos. Casi cumple el objetivo. Le pregunto si está listo para el sprint final de cara a octubre. "Sí, estoy listo", dice. Arranquemos.