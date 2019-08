El banco inglés Baring Brothers and Co. estaba más que satisfecho de unirse al ajetreo y apostar fuerte por Argentina. Pero algo tenía que ceder, y a medida que la economía se desaceleraba ese año, los argentinos detectaron una crisis e intercambiaron rápidamente sus pesos por oro, lo que causó que la moneda se desplomara. La sequía, un golpe de estado fallido, el aumento de la inflación y las huelgas ahuyentaron a los inversores extranjeros y, a principios de 1890, los líderes de gobierno no pudieron detener la caída en picada.