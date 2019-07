Los cuatro temas principales de la campaña son y serán el empleo, la producción, la educación y la salud. Los cuestionamientos contra Vidal estarán dirigidos a esas políticas públicas. Posteriormente, dará sus propuestas en cada uno de esos ítems. Más allá de ser ex ministro de Economía, Kicillof no le prestará principal atención a la economía. Será un tema más en la agenda electoral, pero no el principal.