Sin embargo, el dictamen de Tonelli no obtuvo los votos necesarios y sí, en cambio, el del consejero Juan Pablo Más Vélez que, por el contrario, consideró que no existían razones para avanzar en la citación del camarista, y pidió que la denuncia sea desestimada. Según puso saber Infobae, la decisión de la Comisión será rubricada en la próxima reunión del plenario, ya que en la de hoy no llegó a incluirse en el temario.