Por ejemplo, en el bloque conviven Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera y Carlos "Camau" Espínola, que no están dispuestos a respaldar la candidatura de la dupla Fernández. Los dos primeros apoyan la propuesta de Roberto Lavagna, mientras que el ex campeón olímpico ya decidió que prescindirá de jugar en esta elección. No quiere hacer campaña por Cristina, tampoco se definió a seguir el camino de Pichetto y acercarse a Cambiemos.