-Hay un cuento, que es el de Los tres chanchitos. En la Argentina estamos dejando atrás al chanchito que construía la casita de paja, el lobo la soplaba y se volaba; ese es el verdadero mal. No hay un mal atado a un partido político, a un dirigente particular, sino a no hacer cimientos sólidos, que son las instituciones, las leyes; eso es lo que hace sólida a una casa. Y eso es lo que estamos haciendo.