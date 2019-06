"Si Cristina integra la fórmula no lo hace para ser vicepresidenta, lo hace para ser un ejemplo para aquellos y aquellas que quieran militar y transformar la realidad de que no hay que doblegarse nunca", señalo el principal referente de la agrupación La Cámpora. "Si ustedes no participan no sirve. Sin ustedes somos muy débiles. Son ustedes los y las que tienen que conducir para enfrentar estos modelos", arengó el diputado en el cierre del acto.