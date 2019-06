2. La lucha contra la pobreza: el gobierno de Cambiemos profundizó la pobreza en nuestro país: cada día que pasa, la plata alcanza para menos y miles de argentinos caen por debajo de la línea de pobreza. No vamos a poder desarrollarnos como Nación mientras no resolvamos esto, con trabajo, educación e inclusión. No podemos seguir con más de un tercio de los argentinos en la pobreza y, mucho peor, con más de la mitad de nuestros niños y niñas en estas condiciones. No hay futuro si nuestros chicos y chicas están en la pobreza. No hay una Nación que crezca si no es con todos.