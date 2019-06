En donde sí avanzaron los radicales es en los contactos con dirigentes peronistas, el GEN y el socialismo. "Es un poco lo que ya planteó el presidente de nuestro partido. Queremos saber qué piensan. Lo mismo que los dirigentes de Evolución, el bloque de Martín Lousteau, que no están en Cambiemos porque el PRO no quiso tener reglas de juego claras en la Ciudad; vamos a trabajar para que eso cambie", afirmó un radical de peso ante la consulta de Infobae. Hace pocas semanas, Cornejo fue explícito: "Me encantaría ampliar Cambiemos con Lavagna, Pichetto, Urtubey y Massa", señaló.