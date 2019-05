"No puedo asegurar que Cristina vaya a ser candidata". Lo dijo su hijo, el diputado Máximo Kirchner, frente a un grupo grande de intendentes convocados a Lomas de Zamora por el alcalde local Martín Insaurralde para conversar con Alberto Fernández, el virtual jefe de campaña de CFK. Estaban los de la Primera y Tercera sección electoral, "el 70% de los votos" bonaerenses, según las cuentas de uno de los presentes. De todos modos, que el diputado nacional no haya dado certezas no significa que vaya a ser o no candidata a presidente de la Nación: dos años atrás decía lo mismo cuando sólo faltaba un mes para el cierre de listas y también se especulaba respecto a si iría o no por la senaduría bonaerense.