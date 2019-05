Consultado sobre el sector agropecuario, Lavagna dijo que siempre creyó que uno de los graves errores de las últimas décadas es la "absurda discusión entre campo e industria, que hoy es minusválida". "El primer punto que quiero remarcar es que no hay campo e industria, hay producción. Con el campo solo no alcanza, pero es una base fenomenal", aseguró el ex ministro de Economía.