"No vamos a repetir las recetas que fracasaron", afirmó Rogelio Frigerio, al asegurar que "no estamos hablando de congelamiento de precios, ni vamos a hacer imposiciones a más empresas, pero si vamos a tomar medidas consensuadas que sean paliativos en la difícil coyuntura". De esta manera buscó dejar de lado especulaciones y rumores en torno a las medidas que prepara el Gobierno para frenar el impacto de la crisis en los bolsillos. También adelantó que el anuncio de las nuevas medidas lo realizará el Presidente y que no será el viernes, cómo se especuló: "Las medidas se están analizando".