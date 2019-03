"Lo vi a Macri (en la entrevista que le realizó Luis Majul), lo vi mal, desencajado, no sé por qué tan agresivo, quería ser convincente con promesas que no se cumplieron, no dejaba hablar al periodista… No lo vi bien, lo vi mal, realmente no sé si quienes lo couchean lo confunden. Me preocupó bastante, creo que ni él ni Cristina Kirchner van a ser candidatos para las elecciones", analizó.