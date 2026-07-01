Qué delitos le imputarán al británico acusado de ser el presunto feminicida de Natalia Villalba, hallada en una maleta en Bogotá

La Fiscalía imputará a Matthew Foster por feminicidio agravado en el caso de Natalia Villalba - crédito Migración Colombia/Colprensa

La Fiscalía imputará al británico Matthew Foster-Smith por feminicidio agravado y por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en el caso de Natalia Villalba, tras su captura en Ecuador y su posterior traslado a Bogotá.

De acuerdo con el ente acusador, el crimen ocurrió el 18 de junio de 2026, el mismo día en que Foster-Smith llegó al apartamento alquilado en el norte de la capital.

La investigación sostiene que la víctima permaneció en el edificio entre el 13 y el 22 de ese mes, cuando una empleada de servicios generales entró al inmueble y halló la escena.

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La Fiscalía señaló que “las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta”.

La víctima, Natalia Villalba, permaneció en el edificio entre el 13 y el 22 de junio, según la Fiscalía - crédito @ColombiaOscura/X

También afirmó que después “ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”.

Según la entidad, el extranjero fue aprehendido tras una orden judicial y una notificación roja de Interpol. A través de la Oficina de Asuntos Internacionales, las autoridades ecuatorianas lo expulsaron para su judicialización en Colombia.

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“A su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, fue recibido por funcionarios de Migración Colombia y posteriormente puesto a disposición”, indicó.

El miércoles 1 de julio, la Fiscalía presentará ante un juez de control de garantías los elementos de prueba que, según el organismo, sustentan la responsabilidad del procesado y su intento por desaparecer evidencia: el ocultamiento del cuerpo en una maleta, que luego dejó en la ducha del apartamento.

El feminicidio agravado que se atribuye al sospechoso podría acarrear hasta 60 años de prisión

La Fiscalía presentó en Bogotá a Matthew Ashley Foster-Smith y pidió una audiencia reservada por el feminicidio de Natalia Villalba - crédito Fiscalía

La Fiscalía General presentó el domingo 28 de junio ante un juez de Bogotá al británico Matthew Ashley Foster-Smith, investigado por el feminicidio de Natalia Villalba, y pidió que la audiencia se haga en forma reservada para proteger la integridad de la víctima y evitar su revictimización, en un caso por el que le imputará feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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El proceso judicial comenzó después de su captura y deportación desde Ecuador. El sospechoso, de 43 años, fue detenido el viernes 26 de junio por las autoridades ecuatorianas en el aeropuerto de Quito y la captura se materializó en la noche del sábado 27 de junio.

La fiscal del caso pedirá primero la legalización de esa captura. Después formulará la imputación y solicitará una medida privativa de la libertad en centro carcelario por la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga.

Si el juez avala la imputación por feminicidio agravado, el Código Penal colombiano prevé una pena máxima de 60 años de prisión. En ese delito, además, no proceden rebajas de pena ni beneficios judiciales si el procesado acepta su participación.

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La investigación reúne testimonios, documentos y grabaciones de cámaras de seguridad que, de acuerdo con la Fiscalía General, vinculan a Foster-Smith con la hora de la muerte de la joven modelo. El cuerpo de Natalia Villalba, de 36 años, fue hallado el lunes 22 de junio dentro de una maleta en el baño principal de un apartamento del barrio Chicó, en el norte de la capital.

Las autoridades establecieron que el cadáver permaneció dos días en ese lugar. El hallazgo se produjo cuando llegó personal de aseo, una vez terminó el tiempo del contrato de arrendamiento del inmueble, que había sido tomado por medio de una aplicación.

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La justicia colombiana imputará a Matthew Foster-Smith por feminicidio agravado y por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio - crédito Fiscalía

La publicación informó que revisó imágenes de cámaras de seguridad y minutas de ingreso al edificio en las que aparece el registro de Matthew Foster-Smith. Entre su entrada y su salida del inmueble hay una diferencia de dos horas, un lapso que la investigación ubica como el tiempo en que se habría cometido el crimen.

La Fiscalía sostuvo en un comunicado que las evidencias recolectadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) muestran que el extranjero “presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”.

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La hipótesis del ente investigador es que Foster-Smith planeó lo ocurrido con detalle. El medio señaló que, por su formación como médico y con base en los hallazgos del caso, habría desmembrado el cuerpo, lo habría introducido en la maleta y habría abierto la llave de agua fría del baño para retrasar la descomposición y evitar que el olor alertara a los vecinos.

Esa maniobra, según la reconstrucción conocida por Semana, le habría permitido ganar tiempo para huir hacia Ecuador con documentos falsos. El mismo sospechoso tiene varias anotaciones judiciales en el Reino Unido por acoso a su expareja.

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La ubicación del británico fue posible por un trabajo conjunto entre la Fiscalía, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades de Ecuador. En ese mismo comunicado, el ente investigador indicó que adelantó los trámites para poner al extranjero a disposición de la justicia colombiana y judicializarlo por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.