-Para nosotros faltaría que Argentina vote en Naciones Unidas y otros foros en favor de Israel. Argentina en general votaba en contra de Israel. En la comisión de Derechos Humanos de la ONU por ejemplo se votó contra Israel. Y no vemos ninguna votación allí contra Siria donde hay miles de refugiados y hay uso de armas químicas por parte de Siria. En el artículo 7 de la comisión de derechos humanos en Naciones Unidas se dice que hay una misión investigar los crímenes de Israel. Así esta escrito y Argentina nunca se manifestó en contra de ello. Con este gobierno hubo un cambio positivo que se empezó a abstener en muchas votaciones contra Israel en la ONU. Pero aun no vemos por ejemplo que la Argentina vote a favor de Israel. Por ejemplo, no vemos a Argentina reconocer a Jerusalén como capital de Israel, no pedimos cambiar la embajada. Pero esperamos que reconozcan a Jerusalén como capital. Esto hace que no le pueda dar un voto de 10 a las relaciones bilaterales.