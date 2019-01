Lo que la ex diputada no advirtió es que la norma, una modificación al Código de Tránsito que aprobó la Legislatura porteña, no fue una iniciativa del oficialismo. Por el contrario, el proyecto fue impulsado por el legislador Sergio Abrevaya, que preside el Partido GEN en Capital Federal. Es decir, el espacio que Stolbizer fundó en 2007 y lidera a nivel nacional.