No me gusta caracterizar a los problemas de Argentina como un problema de tormenta; Argentina vive dentro de una tormenta. Me parece que es un problema de diagnóstico, porque hace muco que nos vienen ocurriendo las mismas cosas, a veces la tormenta se agrava , pero no es una lluvia pasajera. Argentina tiene problemas severos, se están manifestando hoy en una economía que no solo no crece sino que ahora cae, con inflación muy alta, un tercio de los argentinos en la pobreza, con un riesgo país que básicamente es la duda con respecto a la solvencia y capacidad del país para pagar su deuda que esta subiendo, con un dolar que subió un 100 por ciento en un año, ninguna de estas cosas es normal. No es una tormenta que vino del exterior sino que es una reacción de los extranjeros y de los argentinos frente a la incapacidad de la clase dirigencial de enderezar el rumbo de la economía y la sociedad argentina con un destino cierto.