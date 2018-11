En ese contexto, Ottavis admite que su adicción a la cocaína fue otro elemento que produjo el quiebre: "A mediados del 2015 yo empiezo a consumir cocaína y en el verano me pongo de novio con Vicky Xipolitakis y eso fue más importante que todas las discusiones previas y más que la enfermedad. A mi nunca nadie de la conducción vino y me dijo: 'José, estás tomando merca, reconoce el problema, vamos a ver como hacemos'. Máximo Kirchner nunca me dijo eso. Lo único que me dijo es: 'No podés estar con Vicky Xipolitakis porque te la mandaron'. En ese momento le habían echado la culpa a Massa como si hubiera sido quien me la envió. Para mí eso era paranoia. Cuando uno piensa esas cosas, es porque uno es capaz de hacerlo. Porque yo estaba enamorado y creo que ella estaba enamorada de mí. Mi primera reacción fue decirles: 'Yo valgo, ¿eh?". Después yo puedo hacer un autocrítica y, a mí manera, decir bueno, a ver, de alguna manera frivolicé un estilo militante. No me arrepiento de nada de lo que hice. De lo que me arrepiento es de haberme drogado. Lo que creo que no hubiese hecho es ponerme una pollera para bancar contra los prejuicios. Uno puede hacer las cosas de manera más elegante. De eso si me arrepiento. Del resto, nada".